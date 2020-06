Cheikh Oumar Hann veut une reprise des cours en septembre ou en octobre

Cheikh Oumar Hann, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l’Innovation, a émis jeudi à Kaolack (centre), le souhait d’une reprise en septembre ou en octobre des enseignements universitaires suspendus depuis le 16 mars en raison du Covid-19.



"Nous voulons démarrer en septembre si les conditions sont réunies ou en octobre", a notamment déclaré jeudi le ministre à l’Université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass (USSEIN) où il a effectué une visite.

"Si on démarre en septembre, on aura 19 semaines et c’est largement suffisant pour qu’on sauve l’année et démarrer l’année suivante", a ajouté M. Hann qui a évoqué l’engagement et l’esprit d’innovation des institutions académiques.

"J’engage les UFR et les institutions académique à réfléchir fortement à trouver un dispositif à capitaliser pour sauver l’année et démarrer l’année prochaine dans de bonnes conditions", a-t-il dit.

Notant la particularité de cette année marquée par la maladie de la Covid-19, il estime qu’"il faudra beaucoup d’engagement personnel et d’innovation pour y arriver", avouant que "nous n’avons pas les moyens de régler tous les problèmes".

Par rapport à l’USEEIN qui a la particularité de recevoir des étudiants et de ne pas en libérer pour ces premières années, il a promis un appui afin qu’elle aille vite vers sa montée en puissance.

Selon lui, pour ce faire, le budget a été allégé de 60 à 70% par le fait de confier le social au COUD.

"D’ici la rentrée prochaine, on va vous renforcer en salles de cours et TD ainsi qu’au niveau social", a expliqué le ministre qui a donné des instructions fermes dans ce sens au directeur du COUD.