Civisme et citoyenneté : Les écoles ouvertes à l’armée





Dans ce contexte de fête de l’indépendance du Sénégal, le président Macky Sall a profité du conseil des ministres de ce mercredi pour inviter son gouvernement « à consolider l’ancrage du concept « Armée-Nation », notamment par le développement indispensable du service civique national et des activités civilo-militaires dans plusieurs secteurs de la vie économique et sociale ».





Dans ce cadre, le chef de l’Etat demande aux ministères en charge de l’Education et de la formation de travailler avec le ministère des Forces armées pour « engager une réflexion sur le renforcement des cours d’instruction civique et de promotion de la citoyenneté dans les programmes scolaires, en vue de mieux former, à la base, les élèves, étudiants et autres apprenants aux valeurs qui fondent la République et la Nation ».





Macky Sall matérialise ainsi une recommandation faite dans une étude réalisée par la Cosydep en 2022. Suite aux violences notées dans les écoles, l’Ong avait mené une étude dans 5 lycées sur la question. Les résultats ont montré la nécessité de retourner à l’instruction civique et aux valeurs.





Présent à la restitution de l’étude de la Cosydep, le 30 mars 2022, le Colonel Antoine Wardini avait suggéré “que l’école fasse appel à l’armée dans le cadre du concept Armée / Nation pour une contribution à l’éducation aux valeurs de discipline, de civisme”.





Le Général Mamadou Guèye, invité lui aussi à la restitution, était allé dans la même direction, en recommandant « d’organiser des visites d’élèves dans les camps militaires pour leur apprendre des vertus relatives à la discipline et au patriotisme ».





Les mêmes recommandations ont été formulées par le Général Ousmane Kane, lors d’une communication sur le concept armée-nation en mai 2022. Le général proposait un programme de formation militaire destiné à la jeunesse, principale cible de la propagande extrémiste.





Une mission à confier, disait-il, aux ministères de l’éducation et de la formation. « Elle devrait cibler l’enseignement public et privé, secondaire et supérieur et s’intégrer comme discipline obligatoire… », suggère Kane. Pour ce faire, ajoute-t-il, des militaires seraient ainsi détachés pour assurer l’encadrement.