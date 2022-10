Classement des universités : Les positions de l’Ucad en Afrique

Classement de l'Université de Dakar (Ucad)

Le classement EduRank des universités a été publié. Le classement concerne 14 131 universités de 183 pays dans le monde. « Nous avons classé les 100 meilleures universités d'Afrique en fonction de leur réputation, de leurs performances de recherche et de l'impact de leurs anciens étudiants », explique le site.





L’Université Cheikh Anta Diop reste la seule université sénégalaise parmi les 100 premières. Elle occupe la première place en Afrique francophone et la 28ème position dans le continent. Comme toujours, le classement est dominé par les universités anglophones, l'Afrique du Sud en particulier.