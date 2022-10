Classement Ucad : Mary Teuw Niane veut le Top 5 mondial

Ucad, Classement, Mary Teuw Niane

Ancien recteur de l’Université Gaston Berger de Saint-louis et ancien ministre de l’Enseignement Supérieur de la recherche et de l’Innovation, Professeur Mary Teuw Niane est d’avis que l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) doit avoir la prétention, dans un délai de 5 à 10 ans, de figurer dans le Top 5 du Shanghai (classement mondial des universités).





« C’est toujours une fierté que l’une de nos université, en particulier l’université mère puisse garder la position stratégique qu’elle avait qui est d’être 1ere en Afrique Francophone. Cependant, le plus important, c’est de regarder les pas qui nous restent à franchir, puisqu’il y a 28 université dans ce classement, qui n’est pas le classement le plus connu, parce que le classement le plus connu, c’est le classement de Shangai », estime l’ancien ministre, qui se prononce sur le classement Edurank de l’Ucad.





« Nous avons des efforts à faire pour atteindre ce niveau. Ce sont des efforts financiers, il ya des efforts à faire du point de vu du nombre d’enseignants, également des efforts à faire dans le nombre ou le ratio des publications par rapport aux enseignants », a expliqué l’ancien recteur de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis dans l’émission le Grand Jury sur la Rfm.





« Je pense que le visage de l’Ucad ne reflète pas son classement, l’Ucad a un potentiel énorme, quand nous regardons les enseignants individuellement ; l’Ucad a beaucoup de sommités reconnus au niveau mondial », a indiqué Pr Mary Teuw Niane, interpellé sur le visage « contradictoire » de l’Ucad (connu le plus souvent pour ses mouvements de grève).