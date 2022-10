Classes préparatoires aux Grandes Écoles : Macky Sall à Thiès pour la pose de la première pierre

Le Président de la République, Macky Sall, procède ce jeudi 27 octobre 2022 à Thiès à la pose de la première pierre des Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles.





Le projet de création de classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) découle de la forte volonté de Macky Sall, Président de la République, de promouvoir “l’excellence et le développement des savoirs”, informe la Présidence.





Avec pour objectif la diversification de l’offre de formation post-baccalauréat, le projet vise la création d’une nouvelle voie d’accès aux écoles d’ingénieurs sénégalaises, une voie d’excellence, sur le modèle des classes préparatoires françaises. Cela, afin de contribuer à la formation de hauts cadres dans des domaines pointus ici au Sénégal. Implantées sur le site de l’École Polytechnique de Thiès, une école de formation d’ingénieurs, les classes préparatoires auront pour filières de formation : Mathématiques, physique et sciences de l’ingénieur (MPSI) et Physique, chimie et sciences de l’ingénieur (PCSI).





En plus des nouvelles voies d’accès aux écoles d’ingénieurs qu’elles tracent, les classes préparatoires se donnent aussi pour mission, conformément à la volonté du Chef de l'Etat, de "fixer les jeunes bacheliers au pays, au moins deux ans pour une meilleure intégration post-bac. Ce qui permettra aux futurs élèves d’intégrer les meilleures écoles françaises (X, Mines, Ponts, ENS, Centrale…) sans difficulté”, poursuit le document.





“Ce qui rend le projet de création de classes préparatoires davantage pertinent, c’est sans nul doute l’impossibilité d’envoyer tous les bacheliers méritants dans des écoles de haut niveau à l'extérieur du Sénégal", souligne la Présidence.