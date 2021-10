Classes préparatoires : La Fastef de l’Ucad se dit prête

Des classes préparatoires à l'Ucad

Le Sénégal va bientôt créer des classes préparatoires sur son sol pour éviter de continuer à expédier ses meilleurs élèves à l’étranger. Le tout nouveau doyen de la Fastef, Moustapha Sokhna, s’est réjouit de cette prise de conscience de la part des autorités sénégalaises. Selon lui, pendant un certain nombre d’années, le Sénégal a pensé que pour les élèves en difficultés, on peut les exclure de l’école, ceux qui sont excellents, on ne sait quoi faire, il faut les envoyer dans les universités en Europe. Finalement, seuls ceux qui sont bons restent dans les universités sénégalaises.





« C’est extrêmement dramatique. Ces deux marges, il faut qu’on les récupère pour notre système éducatif. Ce n’est pas parce qu’ils sont en difficulté qu’on les laisse en marge. Ce n’est pas parce qu’ils sont excellents qu’il faut les envoyer hors du Sénégal. Ces deux cas-là, il faut les prendre en charge et la Fastef est prête pour y aider », a déclaré Moustapha Sokhna, jeudi à l’occasion de l’amphi de rentrée de la Fastef à l’Ucad II.





Si l’on en croit le doyen, l’ancienne école normale supérieure est en mesure de former les enseignants qui sont capables de le faire. « C’est pour cela que nous voulons mettre en place cette formation à l’agrégation, parce que nous en sommes capables et nous avons les moyens pour le faire », a-t-il affirmé.