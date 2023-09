Classes préparatoires : tout sur les 50 nouveaux bacheliers sélectionnés

Le verdict est tombé. Les noms des nouveaux bacheliers sélectionnés pour intégrer les Classes préparatoires aux grandes écoles (Cpge) pour l’année universitaire 2023-2024, sont connus. Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a publié, ce jeudi, la liste des candidats reçus.



Ils sont nombre de 50. Wal fadjri, qui donne la nouvelle, rapporte que ce sont 28 garçons pour donc 22 filles. Issus des séries S1 et S2 et ayant obtenu des mentions «Très Bien» (28) et «Bien» (22).



La première promotion des classes préparatoires publiques seront réparties entre deux filières : « Mathématiques-Physiques-Sciences de l’Ingénierie (Mpci) et Mathématiques-Chimie-Chimie-Sciences de l’Ingénierie (Mcsi).

Walf informe que le ministère a publié une liste d’attente de 53 candidats.