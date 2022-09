Classes prépas : La Liste des sélectionnés dévoilée

Les classes préparatoires aux grandes écoles seront ouvertes en octobre pour la première fois au Sénégal. Pour cette première, 50 élèves ont été sélectionnés (liste en dessus). Les inscriptions démarrent ce lundi 12 septembre jusqu’au vendredi 16. « Tout candidat retenu sur la liste principale qui ne se présente pas avant le 20 septembre 2022 sera remplacé suivant l’ordre de la liste d’attente », prévient le ministère de l’Enseignement supérieur.





En plus des pièces d’identité et quelques papiers administratifs, les candidats devront s’acquitter de 25 F Cfa de frais d’inscription. Parmi ces sélectionnés, 38 ont eu la mention ‘’Très bien’’ contre 12 mentions ‘’Bien’’. Les 40 candidats sont issus de la série S1, la S2 compte 8 candidats et 2 en S3.





La majorité des candidats sont nés à Dakar. On en compte un seul qui a vu le jour hors du Sénégal. Il s’agit d’Abdourahmane Ousmane Camara, né à Médine en Arabie Saoudite. Le plus âgé parmi les sélectionnés est né en 2001, alors que le plus jeune a vu le jour en 2006.