Colloque international : Ceerno Sileymaani Baal et la Révolution torodo de 1776

L’université Cheikh Anta Diop de Dakar a abrité, ce mardi 22 novembre 2021, un colloque international sur l’œuvre de Ceerno Sileymani Baal et la Révolution torodo de 1776, contexte acteurs et portée. Cette cérémonie d’ouverture a vu la participation de plusieurs autorités et d’éminents professeurs d’histoire et de géographie.





Placé sous le haut patronage du président de la République, l’association Ceerno Sileymaani Baal, en collaboration avec le Département d’histoire et de géographie de l’Ucad, a analysé les fondements philosophiques de la Révolution torodo.





Venu représenter le chef de l’Etat Macky Sall, le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, a appelé l’auditoire à revisiter l’histoire de la révolution du Fouta, à travers la figure du célèbre Ceerno Sileymaani Baal. Ce qui, pour lui, pourrait s’inscrire dans le projet de réécriture de l’Histoire générale du Sénégal porté par le défunt professeur Iba Der Thiam.





«Nous ne mettons jamais suffisamment à rappeler nos valeurs et contributions uniquement de notre famille. Des personnalités importantes dans notre histoire ont porté au progrès universel», dira-t-il pour rappeler la citation du professeur agrégé d’histoire.





Le général Ousmane Kane, Président de l’association Ceerno Sileymaani Baal, estime pour sa part que l’œuvre de cet érudit musulman du XVIIe siècle doit être enseignée dans les écoles. Selon lui, ses enseignements sont passés sous silence dans le système éducatif.





«Il faut s’inspirer des leçons actuelles laissées par Ceerno Sileymaani Baal pour la période que nous vivons», d’après le général Kane.





L’objectif de cette association est de sauvegarder les manuscrits du savant qui sont conservés dans des conditions précaires, pour édifier un mémorial à l’honneur de cette figure emblématique, militant des Droits de l’homme.