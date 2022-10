Commune de Nguéniène : Le maire ne veut plus entendre parler d'abris provisoires

Alpha Samb, Maire de Ngueniene

Le maire de la commune de Nguéniène n'a pas lésiné sur les moyens pour offrir une bonne rentrée scolaire aux 47 établissements de sa ville.





22 000 cahiers ainsi que du matériels didactiques devront être distribués aux élèves de Nguéniène qu'ils soient du public comme du privé. Le maire a invité le corps enseignant à procéder au plus tôt à la redistribution du matériel scolaire et ne pas attendre la fête de l'excellence pour les donner aux élèves les plus méritants.





"Il y a des parents qui en ont besoin et nous avons pour objectif de soulager les parents qui font tout pour assurer une bonne rentrée à leurs enfants. Ainsi, 15 millions Fcfa ont été injectés pour une bonne rentrée scolaire. De l'eau de javel, du liquide moussant, du matériel didactique ont été aussi donnés pour assurer l'hygiène dans les établissements", a expliqué Alpha Samb, au cours d'une cérémonie de remise de fournitures aux établissements de sa commune.





Cependant, l'objectif que s’est fixé le maire est d'éradiquer complètement le problème des abris provisoires.