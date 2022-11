Concours d'agrégation 2022: Pr Moussa Seydi se réjouit du " carton plein" du Sénégal

Tous les candidats du Sénégal au concours d'agrégation 2022 ont réussi. Une grande fierté pour le pays et surtout les formateurs.Le professeur Moussa Seydi a d'ailleurs manifesté toute sa satisfaction via les réseaux sociaux. Seneweb vous propose l’intégralité de son texte.



Mais aujourd’hui ma joie est tellement grande que je ne peux m’empêcher de poster ce message suite à la brillante réussite de nos candidats au concours d’agrégation 2022 qui vient de se tenir à Abidjan.



Félicitations aux quatre nouveaux agrégés infectiologues qui ont brillamment réussi au concours.



Il s’agit du Dr Khardiata Diallo Mbaye, Major de sa promotion à qui j’avais confié le centre de traitement des épidémies du service des maladies infectieuses et tropicales (SMIT) de Fann durant la période critique de la pandémie COVID-19, du Dr Ndeye Aïssatou Lakhe, mon premier point focal national COVID-19 qui avait fait le tour du Sénégal en compagnie du médecin Colonel Papa Samba Ba dans le cadre de l’organisation de la prise en charge des cas de COVID-19, du Dr Ndeye Fatou Ngom Gueye, responsable du centre de traitement ambulatoire de Fann et du département des maladies infectieuses de l’université Alioune Diop de Bambey et du Dr Tevi Lawson qui travaille sous la supervision de notre collègue, le Pr Sylvie Audrey Diop Nyafouna, responsable du département des maladies infectieuses et tropicales de l’université Iba Der Thiam de Thiès.



Avec ces résultats qui m’honorent, tous les médecins enseignants travaillant au SMIT de l’hôpital Fann ont atteint le rang de Maître de Conférence Agrégé.



Nous félicitons tous les nouveaux agrégés sans oublier le Docteur Cheikh Tacko Diop qui est le directeur de l’hôpital où se trouve le SMIT.



Nous félicitons les doyens, directeurs des UFR santé et les recteurs des différentes universités du Sénégal qui ont présenté des candidats.



Après cette réussite éclatante, continuons à cultiver les valeurs éthiques et morales.



Parmi ces valeurs, la confiance en soi occupe une place centrale.



Croire en soi, travailler sans relâche et servir la société sans calcul. Tel est le beau et puissant viatique pour cheminer et réussir aisément dans la vie. La vraie richesse c'est la satisfaction du travail bien fait dans la droiture et l'altruisme.



Pr Moussa Seydi



Chef du SMIT



Titulaire de la Chaire de maladies infectieuses



UCAD, Dakar, Sénégal