Concours général 2022 : Macky fait l’éloge du Pr Souleymane Mboup

Le professeur Souleymane Mboup est le parrain du concours général 2022. La cérémonie s’est tenue ce jeudi au Grand-théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose. Une occasion pour le Chef de l’Etat de magnifier les qualités de l’homme qui a découvert le VIH2. “Par son parcours lumineux, le professeur Souleymane Mboup, médecin colonel à la retraite de l'armée, s'est toujours distingué dans l'excellence alliée à la discipline militaire. Il fait la fierté de notre pays, de l'Afrique et du milieu scientifique aux quatre coins du monde”, a déclaré Macky Sall.



Pharmacien virologue, Pr Mboup est le Directeur exécutif de l’Institut de Recherche en Santé, de Surveillance épidémiologique et de Formation (IRESSEF). C’est un chercheur médical renommé, reconnu pour sa contribution importante à l’analyse et au contrôle du Vih / Sida en Afrique de l’Ouest, et en particulier au Sénégal. Il a joué un rôle clé dans l’identification initiale du VIH-2.



Professeur de microbiologie des universités de Dakar, il est au service de plusieurs organisations mondiales de lutte contre le VIH. Il est auteur ou co-auteur de 250 publications et de 20 livres, dont un traité monumental et complet intitulé Aids in Africa, Sida en Afrique.