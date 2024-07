Concours général 2024 : Tout savoir sur les résultats

Pour l’édition 2024 du Concours général, les filles sont encore à l’honneur. En effet, 50,9 % des 112 distinctions leur sont attribués. L’information est donnée par le ministre de l’Éducation nationale, en marge d’une conférence de presse tenue ce mardi 2 juillet.















« Les filles ont totalisé 57 distinctions, dont 32 prix et 25 accessits. Les garçons ont eu 55 distinctions, dont 32 prix et 23 accessits », a déclaré Moustapha Guirassy.









Par ailleurs, les élèves des séries scientifiques en première et en terminale ont encore remporté cette année la majorité des distinctions, même dans les disciplines des séries littéraires. « Nous avons enregistré 112 distinctions : 64 prix et 48 accessits. On note 63 distinctions pour les candidats des classes de première et 49 pour ceux des classes de terminale », a renseigné M. Guirassy.









Évoquant les innovations qui seront apportées cette année, le ministre de l’Éducation nationale précise qu’une plateforme sera mise en œuvre « pour la traçabilité de tous les lauréats. La 2e innovation, c’est le portage qui ne sera plus institutionnel, mais sociétal », a-t-il dit.