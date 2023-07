Conférence régionale des recteurs : Des universitaires de l’Afrique de l’Ouest cogitent pour une meilleure structuration de l'enseignement supérieur

Ils sont plus de 100 recteurs et présidents d’université venus de 10 pays de l’Afrique de l’Ouest à prendre part à la première édition de la Conférence régionale des recteurs, initiée par l’Agence universitaire francophone (AUF). Cette première, qui se tient à Dakar les 5 et 6 juillet, est animée par Slim Khalbous, recteur de l'AUF.





La Conférence régionale des recteurs sera d'abord un dispositif de cohésion et d'écoute des établissements membres de l’AUF, dans le respect de la diversité culturelle et linguistique. Elle sera aussi un moyen privilégié de renforcer ce réseau et de le fédérer sur d'actions prioritaires telles que la digitalisation des offres de formation, l'insertion des diplômés de l'enseignement supérieur ou la mise en place de systèmes de recherche-innovation pertinents, efficaces et pérennes.