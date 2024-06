Conflit en Casamance : Vers un journalisme de médiation

Trente-cinq journalistes issus des régions de Kolda, Sedhiou et Ziguinchor sont en formation au Cap Skirring, dans le département d'Oussouye, pour trois jours. Ces professionnels de l'information et de la communication échangent, depuis hier lundi, sur la thématique de la prévention et de la résolution des conflits par la voie de la médiation et de la diplomatie discrètes, à l'initiative du Centre pour le dialogue humanitaire (HD).





Il s'agit de s'approprier les démarches, les stratégies et les mécanismes pour traiter l'information sensible en zone de conflit armé. L'objectif est de réconcilier les hommes politiques et les communautés par un dialogue humanitaire avec des accords de qualité qui permettent de mettre fin aux différends et aux griefs du passé qui compromettent la cohabitation et leur vision commune de l'avenir.





Les différents exposés et échanges ont permis aux participants de cerner le sujet et de comprendre toutes les informations qui peuvent porter atteinte à la sécurité des personnes, de leurs biens et de l'État. Des témoignages époustouflants et inédits sur le vécu professionnel des journalistes en zones de conflit ont abouti à une forte prise de conscience du danger de l'information non vérifiée, de la désinformation, de la mésinformation et de la malinformation.





Suffisamment outillés, ces professionnels de l'information ont déjà pris la ferme résolution de s'autocensurer, de recouper leurs informations, mais surtout de jouer les bons offices dans certaines situations pour, au lieu d'envenimer, résoudre des conflits par le dialogue humanitaire, comme le suggère le Centre pour le dialogue humanitaire maitre d'oeuvre de la rencontre.