COUD : la très musclée déclaration de politique générale du nouveau directeur

N’en déplaise à l’intersyndicale des travailleurs du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD), le nouveau directeur général de la boîte compte imprimer sa marque. Pr Ndéné Mbodji revient à la charge après la passe d’armes qui l’a opposé aux travailleurs, concernant la circulaire relative au respect des horaires de travail.



Dans un entretien accordé à L’Observateur, le successeur de Maguette Sène évoque les changements qu’il compte apporter dans ce service. «Je suis là pour travailler et rien ne m'empêchera de le faire, avertit-il. J'ai déjà trouvé beaucoup de volonté pour un campus de sécurité et de paix. On continuera sur cette lancée.»



Exprimant sa volonté d’ouverture, il poursuit : «La direction du COUD a plusieurs partenaires dont l'intersyndicale des travailleurs. Nous comptons sur tous les partenaires. Nous ferons en sorte que la mayonnaise puisse prendre très bien, que chacun compte sur moi pour qu'il y ait la paix, mais aussi des résultats pour un grand Sénégal.»



Le Maître de conférences titulaire à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) d’ajouter : «On est en train déjà de poser les jalons. Toutes les rencontres d'hier (avant-hier, lundi, Ndlr) se sont très bien passées. J'ai fait comprendre aux étudiants que l'une des orientations du Projet, est la paix dans le campus, qu'on revienne surtout à l'orthodoxie pour que l'étudiant soit au cœur de nos préoccupations. On continuera le dialogue avec tout le monde parce que la paix, c'est d'abord la communication. Nous allons faire comprendre aux uns et aux autres qu'il n'y a pas deux COUD ni deux administrations encore moins deux Sénégal.»



Pr Mbodji martèle : «On est tous embarqué dans le même bateau, et il faut ensemble être solidaire dans la paix, dans le "Jub, Jubal, Jubanti". Je serai fondamentalement dans ça. J'aurai d'ailleurs un agenda de rencontres périodiques avec tous les acteurs. Je demanderai toujours avis, je consulterai et j'associerai tout le monde. Je ferai tout pour mobiliser tous les acteurs pour qu'on puisse avoir des résultats. »



S’il se fixe comme objectifs principaux «la maîtrise des effectifs» et «la bancarisation des étudiants», le nouveau patron du COUD entend «tout auditer» avant d’engager ces chantiers. «Je ne serai pas dans une administration que je ne maîtrise pas», justifie-t-il.