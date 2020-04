Covid-19/ Enseignement supérieur : Les vacataires interpellent l’Etat et les directeurs d’écoles

Le collectif des formateurs de l’enseignement supérieur interpelle l’Etat du Sénégal et les directeurs d’établissements d’enseignement, à travers un communiqué, sur la non prise en charge des centaines de vacataires qui vont se retrouver sans salaire en cette période de la pandémie de la Covid-19 et la crise qui touche tous les secteurs.





« La pandémie du Coronavirus a obligé les autorités étatiques à prendre des mesures qui touchent par la même occasion, le secteur de l’enseignement dans son ensemble avec l’interruption des vacations qui constituent les seuls revenus dont les formateurs peuvent espérer des universités publiques et privées en l’absence d’autres avantages », dénonce le collectif dans leur communiqué.

Il renseigne qu’il ressort à l’état des faits, que les vacataires qui représentent plus de 70% des effectifs en assurant la formation des milliers de jeunes chaque année, vont subir de plein fouet les conséquences de la pandémie car, explique le communiqué, ne pouvant bénéficier d’honoraires durant la crise alors que des modules ont été entamés ou programmés.





Par conséquent le Collectif invite toutes les parties prenantes, à une réflexion d’urgence pour accompagner financièrement, tous les vacataires dans les universités et écoles supérieures privées, afin qu’ils puissent faire face aux exigences sociales.





Le Collectif tient, par ailleurs, à manifester toute sa disponibilité à l'Etat du Sénégal, dans la gestion de la crise où des solutions devraient être prises par tous les acteurs pour assurer la continuité des enseignements en période de confinement.