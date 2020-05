Covid-19 et rentrée scolaire : Les germes d’une reprise chaotique

Donc, à défaut d’avoir un agent par école, la Cosydep, dans sa check-list pour la réouverture, avait proposé la mise «à disposition d’un personnel d’accompagnement au niveau de chaque IEF (assistants sociaux, psychologues conseillers, agents de santé…)». Ce qui semble plus accessible.



Sur toutes ces questions, Seneweb a essayé, à plusieurs reprises, d’avoir la réaction du ministère de l’Education, en vain.



De la maison à l’école : le trajet de tous les risques



Par ailleurs, au cas où tout le matériel est disponible à l’école, il se pose la question de savoir si les élèves peuvent réellement porter les masques pendant des heures. A la lumière du geste du ministre de l’Enseignement supérieur Cheikh Oumar Hann qui s’est débarrassé de son masque, parce «ça étouffe», il y a lieu de se demander si les enseignants pourront se faire entendre par les élèves en ayant le masque à la bouche. Mamadou Lamine Dianté en doute. «Il ne faut pas oublier que porter le masque ne signifie pas avoir la compétence de parler avec. D’ailleurs, ajoute-t-il, le masque n’est pas fait pour parler».



Pourtant, il semble que le problème soit moins grave au sein de l’établissement. C’est du moins ce que pensent les acteurs. Pour eux, le véritable défi se situe hors de l’espace scolaire. «Très souvent, il y a un problème pour suivre les élèves jusqu’à la maison. Notre inquiétude se situe à ce niveau-là», relève Saourou Sène.



Sur ce point, nos interlocuteurs sont d’accord sur le fait que dès que l’élève sort de l’établissement, il est laissé à lui-même. Et il est davantage exposé par les moyens de transport en commun peu regardants sur les gestes barrières, en particulier dans une agglomération comme Dakar, épicentre de la maladie. Une situation qui rappelle celle de la Côte d’Ivoire qui a vu Abidjan infecter le reste du pays, après la réouverture des classes.



Au vu de tout ce qui précède, les acteurs redoutent que les parents ainsi que les élèves ne soient pas rassurés. Ce qui pourrait les mettre dans une position d’observation. En d’autres termes, ils pourraient choisir de garder leurs enfants durant les premiers jours, en attendant d’y voir plus clair.





En fait, il y a une question de fond qui se pose en termes de démarche. Il s’agit de la nécessité de voir ce que chaque mairie peut faire, pour ensuite combler le gap. En effet, du côté des municipalités, les moyens varient selon plusieurs considérations.Les communes urbaines ont plus de ressources que les communes rurales. Mais il y a également la coloration politique. Les maires qui sont du côté du pouvoir ont davantage de possibilités de trouver des moyens que les opposants, du fait qu’ils sont à la fois ministres, DG, députés ou responsables dans le parti au pouvoir.A titre d’exemple, le maire Abdoulaye Wilane (majorité présidentielle) a eu 60 thermo-flashs, grâce à l’accompagnement du Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip). Un appui institutionnel peu probable avec un maire de l’opposition. Ainsi, les communes qui sont à la fois rurales et de l’opposition pourraient difficilement satisfaire tous les besoins.D’où la nécessité, pour Mamadou Talla et ses hommes, non seulement de faire preuve de transparence en indiquant le budget alloué à cette reprise des cours, mais aussi d’engager, en amont, une réflexion pour une utilisation équitable de la dotation.«Il faut que les ressources soient orientées vers les cibles vulnérables, à savoir les écoles publiques, particulièrement les écoles rurales et celles qui sont dans les zones de fortes concentrations humaines telles que la banlieue. Ça peut être aussi quelques écoles privées, surtout communautaires», souligne Cheikh Mbow.Mais la recommandation ne semble pas avoir trouvé oreille attentive. Le ministère a décidé de donner un nombre égal à chaque établissement : 2 thermo-flashs, 3 lave-mains, 35 flacons de gel, 3 paquets de savon en morceaux, 5 bouteilles d’eau de javel… Il faut donc s’attendre à des surplus par-ci et à des déficits par-là.En plus des aspects logistiques, il y a aussi les questions sanitaires. Dans le protocole, il est dit qu’il doit y avoir un agent de santé dans chaque école. Une probabilité minime, vu la charge de travail des hommes de Diouf Sarr déjà débordés dans les hôpitaux. Surtout que, révèle Saourou Sène, le ministère de la Santé n’a jamais participé aux réunions préparatoires.