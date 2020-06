Covid-19: Les écoles catholiques reportent la reprise des cours et pointent l’Etat du doigt

La reprise des cours, annoncée par les autorités étatiques pour ce mardi 2 juin, ne sera pas effective au Sénégal. Et pour cause, les établissements de l’enseignement catholique ont décidé de reporter cette rentrée des classes au jeudi 4 juin prochain.La raison ? «L’Etat avait promis de doter tous les établissements, publics comme privés, de tout le matériel sanitaire nécessaire selon un protocole qu’il a lui-même décrété. Or, la réalité c’est que nous n’avons pas reçu ce qu’il fallait pour reprendre les cours dans les conditions sanitaires adéquates», lit-on dans une circulaire que la direction du collège Hyacinthe Thiandoum a adressée aux parents d’élèves et aux membres de son personnel.Ces établissements scolaires disent avoir attendu jusqu’à hier dimanche pour recevoir le matériel mais ils trouvent «largement insuffisantes» les dotations.«Le ministre a répété plusieurs fois que s’il manque un seul point du protocole, l’établissement ne doit pas ouvrir. Donc, il nous faut prendre nos propres moyens pour doter les établissements de tout ce qu’il faut et pour cela, nous avons besoins de deux jours», précise la même source.«Si votre enfant est asthmatique, drépanocytaire ou diabétique, gardez-le à la maison»Par ailleurs, ces établissements se sont engagés à respecter toutes les directives sanitaires énoncées par les autorités invitant à cet effet les parents à rappeler aux élèves les gestes barrières.«Si votre enfant est asthmatique, drépanocytaire ou diabétique, nous vous conseillons de le garder à la maison. S’il est souffrant, il ne doit pas venir à l’école», notent les établissements de l’enseignement catholique, qui rappellent, dans la foulée, que le port du masque est obligatoire pour tous les élèves et membres du personnel.