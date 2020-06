Covid-19 : Les écoles privées évaluent l’impact à 12 milliards

l'impact de la covid-19 sur les écoles privées

Le collectif des écoles privées n’en démord pas. La subvention spéciale d’un milliard allouée par le chef de l’Etat à leurs établissements n’est qu’une goûte d’eau dans la mer. Ainsi, le collectif a décidé d’interpeller le Président Macky Sall à travers une lettre ouverte pour lui demander un appui conséquent.





« Les écoles privées restent convaincues que l'ampleur de l'impact de la Covid-19 sur leur secteur ne vous a pas été rapportée dans toute sa profondeur. Avec l'annonce de l'allocation d'une subvention spéciale de 1 milliard pour un impact évalué, selon nos estimations, à quelques 12 milliards pour les 2835 écoles privées, nous demeurons plus désorientés », interpelle le collectif.





Les camarades de Abasse Ndour rappellent à Macky Sall qu’ils représentent 42% de l’effectif scolaire. Ils sont donc, disent-ils, un partenaire privilégié de l’Etat dans le domaine de l’éducation. Or, soulignent-ils, à l’image des autres secteurs, ils subissent depuis longtemps les contrecoups du Covid-19.





« Monsieur le Président, les écoles privées sont l'un des secteurs les plus durement impactés avec 3 mois sans revenus entraînant depuis, le non-paiement des salaires, des loyers, des factures d'eau, d'électricité, de téléphone et des engagements auprès des banques et institutions de micro-finance », relève le lettre ouverte.





Les chefs d’établissements affirment, malgré toutes ces difficultés, avoir convaincu le personnel pour un retour en classe le 2 juin dernier, avec comme promesse de satisfaire leurs attentes grâce à l’appui de l’Etat. Mais depuis lors, ils sont dans la désillusion.





Au point de se livrer à un ‘’rêve assez pédagogique’’ pour dire au chef de l’Etat comment ils vont, en tant qu’historiens, raconter la pandémie à leurs élèves, 10 à 20 ans plus tard, en mettant le focus sur la vision et la générosité de celui qui était alors chef de l’Etat : Macky Sall.