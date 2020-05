Covid-19/Réouverture des classes: La commune de Jaxaay «bunkerise» ses écoles

La commune de Jaxaay a bien pris au sérieux la reprise annoncée des cours, à partir du 2 juin prochain, dans ce contexte marqué par la propagation de la pandémie du Coronavirus, et pour cause. Elle a remis aux établissements scolaires des produits de protection contre le virus.





«Quand j’ai appris que le Président a décrété la réouverture des classes, pour le 2 juin prochain, on a décidé de réagir, mais on s’était déjà mobilisé bien avant pour venir en aide à l’ensemble des écoles de la commune», a déclaré le maire Mor Sarr Ba, ce lundi, lors de la cérémonie de remise de ces lots aux autorités éducatives locales.





«La commune a décidé d’accompagner les élèves et leurs enseignants pour leur permettre d’être à l’abris. C’est pourquoi, nous mis à leur disposition des termes flash, des masques, de pompes désinfectantes, des détergents entre autres produits», a ajouté l’édile de Jaxaay.





Magnifiant le geste, l’Inspecteur d’académie de Rufisque, Mamadou Diop, a souligné que cet acte, pris dans ce contexte de doute, va rassurer davantage les parents pour qu’ils laissent leurs enfants rejoindre les classes.





«Au niveau central, on nous demande de faire des expressions de besoins pour voir comment faire pour une effectivité de la reprise des cours, mais la commune de Jaxaay a fait dans l’anticipation et cela va nous faciliter la tâche», s’est-il réjoui.





Pour rappel, tenant compte de la décision du Président Macky Sall pour endiguer la maladie et permette aux élèves et aux enseignements de rependre les enseignements et apprentissages dans les bonnes conditions sanitaire, le ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires a fait des recommandations aux représentants de l'État. Il s’agit, a-t-il Oumar Gueye, dans une lettre, de la «désinfection des établissements scolaires, dotation des établissements scolaires de masques, des gels hydro-alcooliques de thermo-flash et de dispositifs de lavage des mains; Participant à ma sensibilisation au niveau des établissements scolaires».