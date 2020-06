Covid-19/Reprise des cours : Serge Malou «sécurise» les écoles de sa commune

Le Directeur du financement et du partenariat avec les organisations au ministère de l’Agriculture et de l’Équipement rural, Serge Ibrahim Malou, veut que les écoles de sa localité accueillent les élèves dans le respect «stricte» des mesures barrières de protection contre la pandémie du nouveau coronavirus. C’est pourquoi, il a offert un important lot de masques et de thermo-flashs aux différentes écoles de la commune de Sicap Liberté. La cérémonie de remise a eu lieu ce mercredi 24 juin, en présence de l'Inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF) de Grand Dakar, Abdoulaye Wade.





1000 masques et 12 thermo-flashs distribués





Il s'agit ici, d'un élan de solidarité qui est venu à 24 heures de la reprise des cours pour les classes d'examen, prévue ce jeudi 25 juin. A l'occasion, les quatre écoles élémentaires de la commune de Sicap Liberté ont reçu, de leur généreux donateur, un total de 1000 masques et 12 thermo-flashs. Un geste qui s'inscrit dans son Programme qu’il vient de lancer, à savoir : «un élève de la commune - un masque et une école – 3 thermo-flashs».





Pour Serge Ibrahim Malou, par ailleurs, membre de l’Alliance pour la République (Apr), c’est une manière de contribuer à l’effort national et surtout d'appuyer les populations au niveau local pour accompagner l’IEF, les directeurs d'écoles et les enfants qui sont des couches vulnérables dans ce contexte de pandémie.





L’Inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF) de Grand Dakar, Abdoulaye Wade, venu prendre part à ladite cérémonie, s'est réjoui de l'acte posé par le donateur. «C’est un fils du terroir qui est retourné au royaume d'enfance pour soutenir ses frères et sœurs», a-t-il souligné. Avant de rassurer qu’au niveau de sa circonscription, «toutes les écoles sont prêtes pour une reprise normale des cours dans le respect du protocole sanitaire».