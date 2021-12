Crise à l’IFE de l’UCAD : La réponse salée du directeur aux syndicalistes

Dans un communiqué publié le samedi 11 décembre, le Syndicat unique des enseignants du Sénégal/Enseignement supérieur et recherche (SUDES/ESR) de l’Institut de français pour les étudiants étrangers (IFE) évoquait des cas d’agression sur des professeurs protestant contre la tenue d’’’un test illégal et clandestin’’ à l’ENSETP. Pour ces professeurs, l’instigateur de cet acte est le recteur de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, Ahmadou Aly Mbaye.



A cet effet, le Syndicat a annoncé une plainte contre ce dernier, en plus de l’observation de 48 heures de grève, à compter du lundi 13 décembre.



Indirectement visé dans cette affaire, le directeur de l’IFE, Abdoulaye Diouf, a tenu à apporter la réplique dans une note parvenue à Seneweb. Pour A. Diouf, tout est parti de l’opposition ‘’physique’’ des professeurs quant à la tenue des tests d’entrée à l’IFE le 8 novembre 2021. Pour éviter que cet événement se répète, le directeur de l’institut aurait pris la décision de délocaliser ce concours à l’ENSETP, en sollicitant les services de la brigade mobile du rectorat pour sécuriser l’examen.



‘’Là encore, les collègues nous y retrouvent avec la volonté manifeste de perturber les tests et d’empêcher les centaines d’étudiants présents de subir les épreuves, en usant de tous les moyens : dissuasion des étudiants, provocation des agents de sécurité’’, affirme Abdoulaye Diouf dans sa lettre.



Mais, d’après le directeur, les agents de sécurité du rectorat auraient mis ‘’hors d’état de nuire’’ les protestataires, permettant aux étudiants de passer leurs épreuves.



Une version qui vient contredire les faits relatés par le SUDES, en faisant dire au directeur de l’IFE que l’’’agression dont ils parlent n’existe alors que

dans leurs têtes’’.



La direction de l’IFE, la pomme de discorde ?



Selon Abdoulaye Diouf, la véritable source de ce conflit serait sa nomination, par le recteur de l’UCAD, à la tête de l’IFE. Ainsi, quatre enseignants de l’institut se seraient opposés à l’arrêté pris par le recteur, jugeant la démarche unilatérale. L’un des enseignants aurait porté plainte contre l’actuel directeur de l’IFE, pour ‘’usurpation de fonction et de titre’’, l’accusant de ne pas être un professeur de rang A.



Mais, de l’avis d'Abdoulaye Diouf, la véritable motivation de ces enseignants serait le fauteuil de directeur de l’IFE qui ferait l’objet de convoitise. ‘’Faudrait-il rappeler en ce sens qu’un d’eux, dans une lettre adressée au recteur Ahmadou Aly Mbaye, avait manifesté son intérêt pour le poste de directeur de l’IFE, après le départ à la retraite de mon prédécesseur. Aujourd’hui, il refuse paradoxalement au recteur cette prérogative que les textes lui confèrent, après que sa requête n’a pas connu une suite favorable’’, explique Abdoulaye Diouf.