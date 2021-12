Crise à l’Université Alioune Diop de Bambey : Les étudiants se radicalisent

La tension est loin de s’estomper à l'Université de Bambey. Des étudiants sont convoqués par le conseil de discipline et trois autres déférés au parquet. Selon nos confrères d’iradio, leurs camarades ont fait face à la presse pour se prononcer sur la situation qui prévaut au sein du campus universitaire.



Les étudiants de l’UADB dénoncent la démarche de l’assemblée universitaire qui campe pour la tenue d’une session unique. "Nous déplorons l’attitude du recteur qui a violé les franchises universitaires. Actuellement, certaines d’entre nous ont reçu leur convocation devant le conseil de discipline", déplorent-ils.



Dans ce même sillage, les étudiants de l’université Alioune Diop de Bambey réclament plus de lumière sur la mort de leur camarade Alioune Badara Ndiaye. « Nous n’avons aucune information sur la mort de l’étudiant Badara Ndiaye. Nous avons juste reçu un communiqué du rectorat alors que nous attendions un rapport détaillé de l’autopsie", fulminent-ils.



Les pensionnaires de l’UADB ont également saisi l’occasion pour demander la libération immédiate des leurs arrêtés lors des récentes manifestations: « Nous lançons un appel au chef de l’État et au ministre de l’Enseignement supérieur car trois de nos collègues sont toujours entre les mains des forces de l’ordre et nous voulons qu’ils soient libérés. »



Face à la presse, les étudiants demandent la restauration des amicales et des coordinations dissoutes par l’autorité de l’enseignement supérieur.