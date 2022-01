[ Vidéo] Crise dans le système éducatif : "L'éducation est bafouée, piétinée. Réagissez !", dénoncent les élèves

Les élèves de Mbour en ont marre des grèves

"Nous ne sommes ni avec l'État ni avec les professeurs. C'est avec les élèves, par les élèves et pour les élèves. "L'éducation est bafouée, piétinée. Réagissez !".





En collaboration avec les autres établissements scolaires de la ville, le gouvernement scolaire du lycée Demba Diop a tenu un point de presse pour faire part de son inquiétude concernant leurs études.