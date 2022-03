Crise scolaire : Déjà 300 heures perdues sur 1070

Les trois mois de grève de l'année scolaire, depuis le mois de novembre, a impacté négativement sur le quantum horaire.



Selon le Secrétaire général national du Syndicat des inspecteurs et inspectrices de l'éducation et de la formation, Élcantara Sarr, les élèves ont perdu 300 heures sur un quantum annuel de 1070 heures.



En ce qui concerne les enseignants de l’élémentaire, ils doivent à l’État, 30 heures hebdomadaires défalquées d’une heure consacrée à la formation continue.



D’après les informations du quotidien national Le Soleil, cela fait 29 heures par semaine à l’élémentaire.



Pour le moyen secondaire, les professeurs ont un minimum de 21 heures par semaine et un maximum de 24 heures.



Voilà le cadre réglementaire pour l’effectuation du quantum prescrit.



Cependant, la réalité démontre que c’est 900 heures qui sont ciblées, en lieu et place des 1290 heures dues.