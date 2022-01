Crise scolaire : La Cosydep hausse le ton

Crise scolaire, le cri de coeur de Cheikh Mbow de la Cosydep

La coalition des organisations en synergie pour la défense de l’éducation publique (Cosydep), invite l’Etat à respecter les engagements signés avec les syndicats d’enseignants et des apprenants pour sauver l’année scolaire.





Dans une déclaration publiée hier, la Cosydep est sortie de son mutisme pour tirer la sonnette d’alarme en invitant l’Etat « à décrypter et à traiter les alertes et autres menaces provenant des syndicats et des apprenants ».





Dans cette note, plusieurs points ont été abordés par la Cosydep à savoir la recommandation au gouvernement « de bannir toute logique de pourrissement dans la gestion de la crise scolaire », lit-on dans le « Soleil ».





Par ailleurs, le directeur exécutif de la Cosydep, Cheikh Mbow et ses camarades invitent aussi l’Etat à régulariser la situation des 5000 enseignants nouvellement recrutés et « d’affronter le rapport sur le système de rémunération des agents de l’Etat qui constitue un point déterminant dans la re-motivation des enseignants ».