Dahra Djoloff : huit candidats envoyés en prison pour fraude au Bac

Déférés au Parquet de Louga, ce lundi, pour fraude à un examen, huit candidats au Bac, dont deux jeunes filles, ont passé leur première nuit en prison. Selon L’Observateur, qui donne l’information, la bande a été placée sous mandat de dépôt par le Procureur près le Tribunal de grande instance de Louga.



Dans cette affaire, rappelle le journal, tout est parti d’un contrôle de routine du coordonnateur du jury 1050 du centre ex-CM1 de Dahra. Le surveillant, rembobine la source, a surpris «un candidat en possession d’un téléphone portable connecté à internet » alors que le mis en cause était « en train de recevoir les épreuves corrigées » du Bac.



Avisé, le président du Jury saisit la Brigade de gendarmerie de la localité. Les pandores ouvrent une enquête et embarquent le candidat. Ce dernier, sous le feu roulant des questions des gendarmes-enquêteurs, ne tarde pas à balancer les autres membres de la bande. Six parmi eux composaient dans le même centre tandis que le septième a été arrêté au centre du Lycée Daouda Sow.



Tous partageaient un groupe Whatsapp. Ils seront jugés demain mercredi.