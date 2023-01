Dahra Djoloff : Le SELS interpelle le gouvernement sur la situation des décisionnaires et le déficit d’enseignants

Les enseignants et enseignantes du SELS se sont retrouvés dans la ville de Dahra Djoloff ce 14 janvier 2023 à l’occasion de la vingtième édition de la journée internationale du volontariat, pour faire le bilan et dégager les perspectives pour une amélioration continue de leurs conditions de vie et de travail.







Cette vingtième édition de la journée du volontariat a été un moment de grande mobilisation des volontaires et anciens volontaires de l’éducation.





Le thème retenu pour cette présente édition est : Le S.E.L.S face à la problématique des statuts multiples des enseignants : le cas des décisionnaires et des contractuels. L’honneur échoit cette année à la ville de Dahra d’accueillir les cinquante sections du SELS venant de tous les départements du Sénégal pour célébrer la journée internationale du volontariat (JIV) qui comme la fête du travail, est inscrite depuis bientôt deux décennies dans l’agenda national du syndicat.





Le secrétaire général national du SELS Hamidou Diédhiou a profité de la rencontre pour interpeller le gouvernement sur le déficit d’enseignants dans certaines écoles du pays, la situation des décisionnaires, des chargés de cours et des 5000 enseignants entre autres revendications. Le parrain de la vingtième édition de la J.I.V, le ministre du développement communautaire, de l’équité territoriale et de la solidarité nationale et par ailleurs maire de Dahra a totalement pris en charge les frais d’hébergement et de restauration des 50 délégations du Sels venues des 46 départements du pays.





Samba Ndiobene Ka a promis de transmettre toutes les doléances soulevées par les enseignants aux autorités compétentes.