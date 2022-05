Dahra Djoloff : Les élèves du centre de formation professionnelle en grève pour réclamer de l’eau et de l’électricité

Au centre de formation professionnelle de Dahra Djoloff, le déroulement des enseignements apprentissages a été perturbé ce matin par la grève des élèves. Ces derniers dénoncent le manque d’eau et d’électricité qui secoue leur établissement. Après avoir boudé les salles de classes, les élèves sont allés déloger leurs camarades des autres collèges et lycées de la commune de Dahra. Ils menacent de passer à la vitesse supérieure si leurs doléances ne sont pas satisfaites dans les plus brefs délais. Il faut noter que ce centre de formation professionnelle est dépourvu d'eau et d'électricité depuis sa création il y a un an.