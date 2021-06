Dahra / Indemnités non payées: Les surveillants omis des lycées menacent de boycotter le BAC de 2021

Les surveillants des lycées docteur Daouda Sow et ex CEM1 dde Dahra ont menacé hier lors d’un point de presse de boycotter l’examen du Bac de cette année si toutefois l’administration ne leur paie pas leurs indemnités de surveillance de l’examen du Bac de 2020. « Nous avons tapé à toutes les portes pour rentrer dans nos fonds mais en vain », a déploré Abdou Samb porte-parole du collectif des surveillants omis du Bac de l’édition 2020. Ils interpellent l’IEF de Linguère, l’inspecteur d’académie de Louga et les syndicats d’enseignants à diligenter ce problème le plus rapidement possible, sans quoi, ils menacent de passer à la vitesse supérieure. « Si nos indemnités de l’année dernière ne sont pas payées, nous allons boycotter les examens de cette année en refusant tout bonnement d’y participer. Déjà nous avons reçu nos convocations mais que les autorités sachent que si rien n’est fait, nous n’allons pas surveiller l’examen prévu dans moins d'un mois », renchérit Abdou Samb. Il dénonce le manque de volonté des autorités à résoudre ce problème qui a duré presque un an.