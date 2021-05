Déficit d'enseignants et d'inspecteurs de l'éducation : L'Académie de Thiès face aux défis multiples

Pourtant, Thiès a la plus grande académie du Sénégal en termes d'effectifs. N'empêche, entre Mbour, Tivaouane et Thiès, le manque de personnel éducatif se fait sentir. La révélation a été faite lors de la revue décentralisée 2020 sur le système éducatif. Une rencontre qui permis de faire un bilan mais surtout de dégager des perspectives pour remédier entre autres au manque d'inspecteurs pour contrôler les enseignants.





« La revue a regroupé l’ensemble des acteurs du système éducatif pour faire le bilan de 2020. C'est-à-dire faire ressortir les forces et les faiblesses du système éducatif pour pouvoir faire des recommandations et faire la programmation de 2021. On a parlé du déficit de tables-bancs, des abris provisoires qui sont dans quelques zones de l'académie. Il y a un programme de construction de lycée à Saly, 4 classes seront construites, le lycée de Médina Fall dans le programme, le lycée de Thilmakha et des écoles élémentaires également », a indiqué Pape Baba Diassé, inspecteur de l'Académie (IA) de Thiès.





Le cas Médina Fall





Dans cette partie de la ville de Thiès, c'est un cycle continu. C'est-à-dire les élèves sont obligés de faire la sixième à la terminale dans l'établissement faute de Collège d'enseignement moyen (Cem) et de lycée. Du coup, les classes sont pléthoriques, ce qui peut déteindre sur le niveau des potaches.





« Au niveau de Thiès commune, nous avons un seul cycle long, en l’occurrence le lycée de Médina Fall, quelque chose qui est inadmissible. Cela veut dit que plus de 2000 élèves sont concentrés dans quelques bâtiments, c’est une difficulté », se désole le représentant des parents d'élèves à la revue décentralisée.





Le gap d'inspecteurs et d'enseignants





Dans l'Académie de Thiès, « il y a un gap, un déficit de personnel au niveau des inspections. Nous en avons une trentaine dans toute l'académie. Vous conviendrez avec nous que le contrôle qui devait se faire souffre du déficit d'inspecteurs. Nous avons le même problème avec les enseignants. Dans certaines écoles, le personnel manque aussi. Mais le chef de l'État a donné des instructions dans ce sens. Nous espérons que l'académie de Thiès va trouver solutions à ces deux problèmes », souligne Pape Baba Diassé.