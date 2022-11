Déficit de professeurs au Cem de Déali (Linguère) : Les élèves décrètent une grève de 72 heures

Après une semaine de grève, les élèves du Cem de Déali, une commune située dans le département de Linguère sur la route Touba-Dahra ont organisé une marche pacifique pour dénoncer le manque de professeurs qui secoue leur établissement. Ils ont encore décrété une grève de 72 heures pour amener les autorités à trouver une solution urgente pour la reprise des enseignements apprentissages.

Depuis le début de l’année académique, l’établissement scolaire est confronté à un manque criard de professeurs de SVT, de Sciences physiques et de français pour les classes de quatrième et de troisième. Les potaches ont pris la décision de ne plus retourner dans les classes tant que leurs préoccupations ne sont pas satisfaites, a fait savoir le porte-parole des collégiens.

"Le manque de professeurs impacte négativement dans le déroulement des enseignements apprentissages dans notre collège ", se désole Maodo Séne.





Toutefois, les collégiens demandent aux autorités de décanter la situation en affectant dans leur établissement des professeurs en SVT, en Sciences physiques et en français pour arrêter la grève. Les marcheurs ont par ailleurs réclamé l’érection du collège de Déali en lycée pour réduire le fort taux d’abandon des élèves.









La marche autorisée s’est déroulée sous l’œil vigilant des hommes en bleu de la brigade de Dahra sous la houlette du commandant Mamadou Lo.