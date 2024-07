Des épreuves du bac déjà corrigées partagées dans un groupe whatsapp : déjà 7 candidats tombent à Dahra

Des cas de fraude à l’examen du baccalauréat ont été signalés au Lycée ex-Cem 1 de Dahra. Au total 7 candidats ont été exclus. On a trouvé sur eux des téléphones portables. Les mis en cause avec des candidats de deux autres jurys de Dahra et de Mbacké avaient créé un groupe « Whatsapp » où ils recevaient des sujets déjà traités par des individus non encore identifiés. Un candidat M.Ka a été pris en flagrant délit de possession de téléphone portable le matin par un surveillant pendant l’épreuve de langue vivante 2 ( anglais).





Après l’enquête, les hommes en bleu ont découvert qu’un groupe Whatsapp a été ouvert. Celui-ci servait à partager des sujets d’examen déjà traités.









C’est ainsi que six autres candidats membres du même groupe « Whatsapp » du jury 1050 ont été exclus dans l’après-midi durant l’épreuve de Mathématiques .

Tous les mis en cause ont été arrêtés et conduits à la gendarmerie pour être auditionnés.

Selon notre source, des candidats au Bac qui sont à Mbacké et plusieurs localités du pays ont été identifiés par les gendarmes.

Pour rappel, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation avait informé les futurs bacheliers, les enseignants et surtout les parents d’élèves que les candidats ne doivent pas venir à l’examen avec des outils technologiques. « Ils ne doivent pas avoir leurs téléphones. Si un candidat qui a bien travaillé toute l’année qui mérite d’avoir le bac, commet cette erreur de venir avec son téléphone portable, il sera exclu », avait dit Abdourahmane Diouf, à l’occasion d’une réunion consacrée à l’organisation du baccalauréat.