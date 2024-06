Journée d’Etude: Kiné Lam honorée, ses œuvres disséqués par des universitaires

Depuis plus de quarante ans, sa voix résonne sur la scène musicale et ses paroles sensibilisent toujours sur les faits de société. Adja Kiné Lam, qui a su allier très tôt différentes mélodies, a poussé le groupe de recherche sur les expressions culturelles contemporaines (GRE2C) de l’université Cheikh-Anta-Diop (UCAD) en collaboration avec la Fastef à organiser une “journée d’étude” sur les productions de la chanteuse, ce samedi.





Cette journée était placée sous le thème : “Adja Kiné Lam ou l’enracinement et l’ouverture dans la musique tradi-moderne: pédagogie du beau et didactique du bien”. Elle a été l’occasion pour plusieurs universitaires d’honorer la chanteuse et de disséquer le sens de l’œuvre artistique de la diva sénégalaise.





Ibrahima Faye, chargé de recherche à l’IFAN revient sur le choix porté sur Kiné Lam. ‘’Elle a marqué depuis longtemps la scène musicale sénégalaise de par sa voix et la richesse de ses thèmes. Compte tenu de cela, on a jugé nécessaire de l’inviter pour l’honorer et célébrer la musique sénégalaise de façon générale. Et l’objet de cette journée est de montrer l’esthétique de sa musique, tout ce qu’elle a chanté comme valeur comme viatique adressé à cette jeunesse qui est en quête de repères. L’essentiel des panels insistent sur ces aspects-là’’, explique-t-il.