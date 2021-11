Dette de 7 milliards : Le Fisc débloque les comptes de l’UGB

Le blocage des comptes de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis par le Fisc a été levé.



La révélation a été faite par le chef de Centre des Impôts et Domaines de la vieille ville, rapporte Rewmi Quotidien.



Les comptes de l’UGB étaient gelés par le bureau de recouvrement du Centre des services fiscaux de Saint-Louis à la suite d’un avis de tiers détenteur d’un montant de plus de 7 milliards F Cfa.



Accusé d'excès de zèle, le chef du fisc à Saint-Louis souligne qu’en matière de recouvrement de créance de l’État, deux possibilités s’offrent à l’administration fiscale : le recouvrement à l’amiable et le recouvrement forcé.



Toutefois, il a été noté que l’Université Gaston Berger n’a toujours pas fait de demande de moratoire pour s’acquitter de sa dette fiscale, malgré de multiples relances des services fiscaux de la ville de Saint-Louis.