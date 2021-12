Dettes de 16 milliards, exclusion, non remise de diplômes : Les étudiants du privé haussent le ton

Le mouvement des étudiants orientés dans les instituts d’enseignement privés du Sénégal n’en peut plus.





En effet, ils comptent organiser une marche ce mercredi 29 décembre 2021 de la place de la Nation (ex obélisque) au rond-point de la RTS.





Un plan d’action qu’ils entendent mener pour demander à l’Etat du Sénégal de payer la somme due aux universités privées qui réclament plus de 16 milliards de francs CFA à l’Etat du Sénégal.





En plus des menaces d’exclusion, les étudiants ont dénoncé des lenteurs dans le paiement des bourses, la rétention de leurs diplômes, et d’autres difficultés liées à leurs dures conditions d’études. Étant dans une galère, les étudiants orientés dans les universités privées exigent le respect et la considération de leurs doléances.





« Nous sommes confrontés à des difficultés, comme la non remise des diplômes aux ayant droits qui sont à l’université du Sahel. D’autres ont fini depuis le mois de mai, mais c’est toujours du sur place. Les responsables des universités privées refusent de donner les diplômes prétextant que l’Etat du Sénégal leur doit de l’argent. Sur ce, nous avons décidé d’envahir les rues pour nous faire entendre», note Babacar Fall, le président du collectif des étudiants orientés dans les universités privées ».





D’après le journal Rewmi Quotidien qui donne l'information, ces étudiants estiment avoir tenté de rencontrer les autorités en vue de trouver une solution amiable, en vain.