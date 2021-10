Diourbel : Les promos 68-75 appuient le système éducatif

Les anciens pensionnaires de la promotion 1968-1975 de l'ex école franco-Mouride (Masourang Sourang) et le Cem G de Diourbel ont décidé d’apporter un appui au système éducatif. Ce, lors d’une assemblée générale tenu à Diourbel.





L’objet de cette rencontre est de consolider les liens d’amitiés, de solidarité et d’entraide qui lient les anciens pensionnaires depuis l’enfance mais surtout dans le but de conjuguer leurs compétences afin d’appuyer les élèves et les parents du système éducatif de Diourbel, soutient l’ancien recteur de l’Université Alioune Diop de Bambey, Lamine Gueye, dans le journal « Le Soleil ».





Ainsi, ils ont décidé de parrainer chacun 1 à 2 voire même plusieurs élèves afin de pouvoir les conseiller en permanence.





Toujours selon Lamine Gueye, ‘’ L’essentiel est d’accompagner l’élève jusqu’à la fin de son cycle de la manière la plus complète possible et parfaite, du primaire à l’université’’ et d’ajouter : ‘’ L’Etat ne pouvant pas tout faire, nous parents d’élèves, devrons appuyer sur le plan matériel, logistique là où il y a des difficultés pour asseoir un système éducatif solide’’.