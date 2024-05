Directeur Crous/UGB : Ce que l’on sait du Dr Babacar Diop

Monsieur Babacar Diop, Docteur en sciences de l’éducation, est nommé Directeur du Centre régional des œuvres universitaires de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, en remplacement de Monsieur Ahmadou Bamba Ka.





Après la publication de la liste des nouvelles nominations du Conseil des ministres de ce mercredi, beaucoup de Sénégalais ont vite pensé au maire de Thiès, Dr Babacar Diop, enseignant en philosophie.





Mais le nouveau Dg du Crous de l’Ugb, il est originaire de Gandon, non loin de la vieille vielle.