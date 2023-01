École : Kennedy, Blaise Diagne, Limamoulaye, Djignabo vont faire peau neuve

Lors de son discours à la Nation, hier, Macky Sall a rappelé l'urgence de “continuer à investir dans l’école, parce que c’est opportun et productif”.



Dans cette perspective, le chef de l’État a exhorté à concrétiser le Programme d’urgence de réhabilitation de plusieurs lycées historiques. Il a notamment Blaise Diagne, Seydina Limamou Laye, Seydou Nourou Tall et John Fitzgerald Kennedy de Dakar ; El Hadji Malick Sy de Thiès ; El Hadj Oumar Foutyou Tall et Charles de Gaulle de Saint Louis ; Valdiodio Ndiaye de Kaolack et Djignabo de Ziguinchor.