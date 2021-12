Ecoles privées : Macky demande des solutions

Les complaintes des responsables d’écoles privées sont parvenues aux oreilles du chef de l’Etat. En conseil des ministres, ce mercredi, Macky Sall a demandé à son gouvernement d’apporter des solutions aux problèmes soulevés. Il a ainsi rappelé à ses hommes la nécessité de procéder au « renforcement de la supervision et de l’encadrement de l’enseignement privé au Sénégal »







« A ce sujet, le Chef de l’Etat demande, aux Ministres concernés (Finances et Budget, Education nationale, Enseignement professionnel, Enseignement supérieur), de tenir, dans les meilleurs délais, une séance de travail avec les mandataires de la Fédération de l’Education et de la Formation (FEF), mais aussi les associations de parents et d’apprenants (élèves et étudiants) afin d’apporter des solutions idoines aux difficultés signalées par les établissements privés », rapporte le communiqué du conseil des ministres.





Pendant que des Sénégalais se plaignent de la cherté de l’école privée, les déclarants responsables pointent du doigt les charges et la faiblesse du pouvoir d’achat. Quoi qu’il en soit, le ministère de l’Education dit être à la recherche d’une solution.





« Le ministre Mamadou Talla prévoit dans son agenda d'organiser les assises de l'enseignement privé pour réguler le secteur. L'offre éducative dans le privé sera revue et des décisions importantes prises. C'est vrai qu'il y a trop de frais opportunistes qui y sont notées. Les parents qui ont leurs enfants dans ces écoles privées doivent mieux s'organiser pour ne pas subir cette pression financière », a déclaré le porte-parole Mamadou Moustapha Diagne, dans une interview avec Le Soleil.