ECOLES SACCAGEES, DEFICIT DE 250 ENSEIGNANTS : UNE INQUIETUDE PLANE SUR LA RENTREE DES CLASSES A ZIGUINCHOR

L'ouverture des classes est prévue pour le 2 octobre prochain pour le personnel enseignant et administratif et le 5 du même mois pour les élèves. A Ziguinchor, les écoles saccagées lors des dernières manifestations politiques et le déficit d'enseignants risquent de plomber le bon déroulement de la rentrée des classes dans plusieurs établissements scolaires de la région.





Le Conseil régional de développement (CRD) tenu ce matin en vue de la préparation de la rentrée scolaire 2023-2024 a révélé, qu'"une trentaine d'établissements et écoles ont subi des dégâts matériels, un déficit globalement de 258 enseignants au moins et de 21.063 tables bancs". Des manquements qu'ils faut corriger pour permettre à tous les élèves notamment ceux du public à pouvoir étudier convenablement.





Selon l'Inspecteur d'académie, Cheikh Faye, il y a du matériel et du consommable reçu du ministère de l'Education nationale et de partenaires mais cela semble insuffisant par rapport à la demande pour les établissements et écoles impactés. Cependant le grand problème demeure les infrastructures, où la situation n'a pas fondamentalement évoluée. Beaucoup de ces établissements et écoles ont été saccagés et ont besoin de réfection. Prenant le cas du Lycée Peyrissac, l'IA Cheikh Faye estime à "plus de 100 millions, les devis réalisés pour sa réhabilitation".

En cela, le Gouverneur invite les collectivités territoriales à davantage jouer leur rôle et à se mobiliser pour accompagner l'académie dans la recherche de solutions à ces problèmes. Guedj Diouf demande aux collectivités territoriales de mettre à la disposition des écoles des tables-bancs pour améliorer les conditions d'apprentissage.

Les communautés, les Associations des parents d'élèves sont aussi invitées à se mobiliser pour faire démarrer les enseignements avec les conditions minimum requises, en attendant l'intervention de l'État central, pour la mobilisation des ressources nécessaires.