Édition 2024 Miss-Sciences et Maths : L'inspection d'académie de Thiès veut bousculer les codes

Une cérémonie de remise de prix aux lauréates de Miss-Maths et Miss-Sciences a été organisée par l'inspection d'académie de Thiès. Sur trente (30) finalistes en lice deux Miss et quatre dauphines ont été primées. « Promouvoir davantage l'orientation des filles dans les filières scientifiques, techniques et du numérique pour leur réussite scolaire et sociale à l'ère de l'intelligence artificielle », a été le thème de cette journée.











«Les Sciences n'ont pas de genre, ni de sexe. Il suffit d'y être, d'y croire pour pouvoir y réussir et briser tous les freins invisibles que l'on peut rencontrer dans le parcours d'une fille. Car, il y a une conscience collective qui considère que les mathématiques et les sciences sont faites pour les hommes. Des freins invisibles tels que vous êtes à l'âge de vous marier, aller à d'autres séries plus simples et plus faciles pour ne pas rater le train du mariage et fonder un foyer », a expliqué la secrétaire générale de l'inspection d'académie de Thiès, Khady Sow Diop.









Elle poursuit : «On peut très bien allier les deux, on peut être meilleure en classe, être dans les sciences et les techniques et également avoir une vie familiale et sociale. Tout est question d'organisation et de méthode. Il ne devrait plus y avoir de barrières, ni d'obstacles pour que les filles puissent réussir dans ces filières. Le monde est ouvert à la technologie et il y a le numérique ».









Khady Sow Diop de souligner que le Concours d'excellence Miss Maths, Miss Sciences crée un saine émulation qui a comme cible les filles élèves en classe de 4e et 2nde S, en classe de 4e pour Miss-Maths et en classe de Seconde pour Miss-Sciences avec des critères établis pour participer au concours.









« C'est une manière d'inciter les filles à embrasser les filières scientifiques, à y réussir et à y rester. Le pari de l'accès est un peu gagné mais souvent c'est le maintien dans les filières scientifiques qui posent problème. Nous organisons ce concours pour leur donner des prix et nous leur présentons des marraines qui ont un parcours dans les filières scientifiques et techniques », a-t-elle indiqué.









Les lauréates sont issues du Cours privé Casel et du lycée Cheikh Mouratt Ndao de Mekhé. L'édition 2024 de la remise de cadeaux aux différentes Miss s'est tenue au lycée Demba Diop de Mbour. Le choix du lycée pour abriter cette importante cérémonie n'était pas fortuit, si l'on sait que l'actuel Chef de l’État du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye est un pur produit de Demba Diop.





«C'est une fierté et une référence pour tout élève qui est au lycée Demba Diop de savoir que parmi eux il peut y avoir un Président de la République".