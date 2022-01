[Vidéo] Éducation inclusive : l’Adie dote le centre Aminata Mbaye d’une salle multimédia intelligente pour les enfants

Éducation inclusive : l’Adie dote le centre Aminata Mbaye d’une salle multimédia intelligente pour les enfants

Le centre Aminata Mbaye a accueilli, ce matin, le directeur général de l’agence de l’informatique de l’Etat (l’Adie), Cheikh Bakhoum, pour l’inauguration de la salle multimédia intelligente équipée par l’ADIE dans le cadre du projet Smart éducation.









Le Dg, accompagné de sa délégation a d’abord procédé à une visite guidée du centre Aminata Mbaye. Il a fait un tour dans les deux salles de classes (Salle Cocinnelle2 et thermique1) avant de visiter la salle de psychomotricité, l’atelier de sérigraphie, l’atelier de cuisine, l’atelier jardinage, atelier céramique et l’atelier couture production.





Il a ensuite inauguré la salle intelligente du centre Aminata Mbaye équipée par l’ADIE dans le cadre du projet Smart Sénégal. C’est dans cette salle, qu’il a été installé un smart bord ou tableau intelligente et des ordinateurs portables permettant aux enseignants d’enseigner autrement et aux élèves d'apprendre autrement.





Dans son intervention, Cheikh Bakhoum a remercié l’Assedem qui a mis en place le centre Aminata Mbaye. Pour lui, c’est dans le cadre du projet smart éducation que s’inscrit cette salle intelligente réalisée dans un délai très court pour permettre aux enfants de s’adapter à l’outil informatique et de se former sur la digitalisation.





Il a ainsi saisi l’occasion pour lancer un plaidoyer à l’Etat du Sénégal. « C’est vraiment un service public qui est rendu parce que, c’est beaucoup d’enfants qui sont au Sénégal qui doivent bénéficier de service spécifique. Donc, ce centre a besoin d’un certain nombre de spécialistes qui malheureusement sont des spécialistes assez rares au niveau du pays. Il faudrait vraiment qu’on trouve les moyens de pouvoir doter ce centre des spécialistes qu’il faut mais, surtout de dernière génération qu’il faut pour permettre à ces enfants de réussir. Et c’est l’appel que je lance à tout le gouvernement pour que tout le monde se mobilise autour de cette très belle initiative », a-t-il lancé.





La directrice du centre Aminata Mbaye, Madeleine Dione s’est réjouie de cette nouvelle salle intelligente qu’il qualifie de bijou. Dans cette lancée, cette dernière a remercié le Dg de l’ADIE pour ce beau geste à l’endroit des enfants du centre Aminata Mbaye. « Aujourd’hui, on est très contents d’avoir reçu le directeur général de l’Adie qui se trouve être le candidat pour la mairie de Grand-Yoff. On est très contents d’avoir reçu cette salle intelligente qui va venir renforcer les apprentissages qui se font pour ces enfants déficients intellectuels », a-t-elle souligné.