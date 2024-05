Éducation : Khinine inaugure son Cem d’une valeur de 77 millions de FCFA

Khinine, un village dans la zone Centre numéro 2 de la commune Keur-Moussa (Département de Thiès), a inauguré, ce mercredi 29 mai 2024, son Collège d’enseignement moyen secondaire (CEM) d’une valeur de 77 millions de FCFA. La pose de la première-pierre avait eu lieu le 29 juillet 2022. L’établissement de proximité est constitué de six (6) salles de classe, d’un (1) bloc administratif et de deux (2) blocs sanitaires, dont un pour garçons et un pour filles, composé, chacun, de 4 box sanitaires. Les travaux ont, au total, coûté soixante-dix-sept (77) millions de FCFA.





«La pertinence d’une telle réalisation n’est plus à démontrer. Le village de Khinine comme d’ailleurs l’ensemble de la commune de Keur-Moussa, est confronté à une croissance démographique considérable. Il ne polarise pas moins de 36 villages et l’établissement secondaire le plus proche est situé à 7 km », relève Dangote Cement Senegal (DCS) qui a financé la construction du Cem dans le cadre de sa politique de Responsabilité sociale d’entreprise (RSE). Aussi de rappeler que « notre société accorde une attention particulière à l’Education au sein des communautés hôtes (Pout, Keur-Moussa, Diass et Mont-Rolland)».