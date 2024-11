Éducation: Le G7 du département de Sedhiou décrète une journée noire

Il n'y a pas eu de cours ce jeudi dans les établissements élémentaires et du moyen secondaire du département de Sedhiou. Les 7 syndicats les plus représentatifs au niveau national appelés G7 ont décrété une journée noire. Les motifs de ce mouvement d'humour, selon Barnabé Diémé, secrétaire général du Saems, sont le non-paiement des indemnités liées aux examens de juin et juillet derniers, le redéploiement non concerté des enseignants d'une zone à une autre et le blocage des dossiers des enseignants qui demandent à devenir des chargés de cours.







Le syndicaliste explique que le G7 a , auparavant, tenté de rencontrer les autorités locales pour savoir pourquoi leurs collègues des autres départements de la région sont payés et ceux de Sedhiou dans les oubliettes.