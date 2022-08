Education : les filles sont meilleures que les garçons à l’école, la preuve en chiffres

Au Sénégal, A l'école, les filles meilleures que les garçons

Les initiatives du gouvernement et autres acteurs de l’éducation nationale en faveur de l’accès et le maintien des filles à l’école semblent commencer à porter leurs fruits. Les résultats de 2022 aux examens du Bac, du BFEM et du CFEE ainsi que d’autres statistiques du secteur, en sont une illustration.





Dans un article consacré au sujet, ce samedi, L’Observateur signale que les taux de réussite au Bac, au BFEM et au CFEE penchent en faveur des filles, qui représentent, respectivement, 52,97%, 74,57% et 71,55% des admis cette année.





La percée des filles par rapport aux garçons, débute au seuil du cycle scolaire. Au préscolaire, en effet, le taux brut de scolarisation est de 18,5% chez les filles contre 16,1% pour les garçons.





Le taux brut de scolarisation global est de 93% chez les filles et de 79,2% pour les garçons. Pour le taux d’achèvement global, l'écart est moins grand, mais il est conséquent. Il est de 61,1% pour les filles et de 55% chez les garçons.