Éducation, Modernisation des daaras : Ce que l'État projette pour 2023

25% du budget national sont investis dans l’éducation et la formation. Le Chef de l’Etat note tout de même des contraintes et limites. Mais demeure fier « du système universitaire, au regard des performances de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, récemment classée 1ere université francophone d’Afrique, et des excellents résultats de nos candidats au dernier Concours d’Agrégation du CAMES en Sciences de la Santé. Et à travers le monde, des compatriotes et ressortissants d’autres nationalités, formés à l’université sénégalaise excellent dans tous les domaines de l’activité humaine, y compris les plus pointus ». Pour lui, il faut continuer à investir dans l’école, parce que c’est opportun et productif.



« L’exécution diligente du projet de construction, à compter de 2023, de 22 lycées et collèges dans les régions de Dakar, Thiès, Kaolack, Kaffrine et Sédhiou et du Programme d’urgence de réhabilitation de plusieurs lycées historiques, notamment Blaise Diagne, Seydina Limamou Laye, Seydou Nourou Tall et John Fitzgerald Kennedy de Dakar ; El Hadji Malick Sy de Thiès ; El Hadj Oumar Foutyou Tall et Charles de Gaulle de Saint-Louis ; Valdiodio Ndiaye de Kaolack et Djignabo de Ziguinchor », annonce Macky Sall.



Dans la même dynamique la Rencontre nationale avec la communauté des daaras du 28 novembre dernier doit être concluante selon le Chef de l’Etat. A l’en croire, depuis des siècles, les daaras font partie intégrante de notre patrimoine spirituel, éducatif et socioculturel. Ils méritent, à ce titre, une reconnaissance et un appui institutionnel plus conséquents. « A cet effet, en attendant la mobilisation prochaine d’autres moyens, j’ai décidé d’allouer au système éducatif des daaras 20% des fonds de dotation, afin de pérenniser leur prise en charge concertée, alliant tradition et modernité ».



Revenant sur l’inauguration de l’Université Amadou Mahtar Mbow, le démarrage des classes préparatoires aux grandes écoles, la finalisation des travaux de construction de l’Université El Hadji Ibrahima Niasse, le renforcement des capacités de l’Université Virtuelle du Sénégal, avec la construction en cours de 46 Espaces Numériques Ouverts, le démarrage des enseignements du campus franco-sénégalais, la création des Universités Souleymane Niang de Matam, et Sénégal oriental de Tambacounda, dont les coordonnateurs de projets sont déjà nommés, la mobilisation de 52 milliards pour la modernisation des équipements scientifiques de nos universités, l’amélioration de la pension de retraite du Personnel enseignant et de recherche et l’augmentation des avantages accordés aux personnels administratifs, techniques et de service.