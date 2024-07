Education nationale et formation professionnelle : 26.277 enseignants ont déposé des demandes d’affection

Les assises de la Commission nationale consultative de Mutation des Personnels (CNCMP) du secteur de l'Education professionnelle, se tiennent à saly. Les acteurs vont examiner les candidatures de 26.277 agents (25.569 pour le MEN et 708 pour le MEFPA) contre 19.856 en 2023 (19.291 pour le MEN et 565 pour le MEFPA). Globalement, les demandes sont de 84.104 en 2024 contre 74.020 en 2023. Précisons que chaque agent peut émettre jusqu'à quatre vœux.









Selon le Ministre de l'éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy : "comme les années précédentes, les candidatures restent relativement importantes. Elles sont révélatrices du succès indéniable de l'activité auprès des personnels enseignants, tous corps confondus; d'où l'importance du respect scrupuleux des obligations de transparence, d'objectivité, de neutralité et d'impartialité auxquelles sont assujettis les agents publics".









Il a co-présidé l'ouverture de ces assises avec son collègue Amadou Moustapha Njekk Sarre, Ministre de la Formation professionnelle, Porte-parole du Gouvernement.









Selon le Ministre, ces assises interviennent dans un contexte de changement voire de transformation systémique, suite à 'élection, à la magistrature suprême du Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye.









"Dans le sous-secteur de l'Education, cette situation a induit l'adoption d'une nouvelle vision qui s'articule comme suit : faire évoluer notre système éducatif vers une société éducative inclusive et efficiente pour enfin former à l'horizon 2035, un citoyen bien adossé à son socle endogène de valeurs africaines et spirituelles tout en étant préparé aux défis du développement, des sciences et technologies, du numérique et de l'intelligence artificielle", dit-il.









Pour sa matérialisation, le Ministre a défini onze (11) leviers stratégiques. Il s'agit de la valorisation de la profession enseignante pour une transformation systématique, l'amélioration du bien-être, de l'environnement et le cadre d'apprentissage de l'élève, le renforcement de l'équité et de l'inclusion sociale et scolaire. A cela, ajoutons l'accélération et la généralisation de l'introduction des langues nationales dans le système éducatif, la création de conditions pour l'émergence d'une société éducative par le développement des daaras, l'éducation religieuse et d'autres modèles alternatifs, le développement de l'humanité et la citoyenneté de l'élève par l'éducation aux valeurs, la promotion de l'enseignement de l'anglais, des sciences et techniques, du numérique et du développement durable. En plus, de cela, les autres leviers sont relatifs à la promotion d'une politique inclusive d'excellence scolaire et éducative, sans oublier la réforme curriculaire, le développement des modes de financements innovants et l'industrie de l'éducation; l' amélioration de l'efficacité et la gouvernance du ministère. .









D'après le Ministre Guirassy, des milliers d'enseignants attendent avec espoir les conclusions. Ils souhaitent par ce biais "bénéficier d'une mutation pour des raisons liées à la famille, à la santé, à la volonté de poursuivre des études, d'accéder à un poste de responsabilité, etc.".









Ses assises se tiennent après la révision du Guide pratique du Mouvement des personnels enseignants qui a permis, a souligné le Ministre : "la prise en charge du profil linguistique des enseignants exerçant au niveau du Préscolaire et de l'Elémentaire, le cadre de la mise en œuvre du programme de Renforcement de la Lecture initiale pour Tous (RELIT). La redéfinition des critères liés au zonage en intégrant les aspects relatifs aux conditions de vie des enseignants et à l'éloignement entre le lieu de service et le poste sollicité.