Education sexuelle : Macky clôt le débat

Discours ne pouvait être plus ferme. Pas question d’accepter l’éducation sexuelle ou l’homosexualité à l’école ou dans la société sénégalaise. « Personne ne pourra changer notre façon de faire dans ce domaine. Nous avons nos valeurs. Unesco ne peut pas forcer le Sénégal, les Nations Unies ne peuvent pas. Nous sommes une nation souveraine ».Macky Sall rappelle avoir opposé un refus catégorique à toutes les puissances du monde, Barack Obama des Etats-Unis et Justin Trudeau du Canada en particulier, deux dirigeants à avoir abordé la question à Dakar, lors d’une visite officielle. «J’ai dit à tous nos partenaires qui veulent nous imposer ça de garder leur argent ».L’Unesco étant citée dans cette affaire, Macky Sall s’est voulu ferme à ce niveau. « Si c’est l’Unesco, nous leur demandons de ranger leur dossier et de les ramener d’où ça vient ».Le chef de l’Etat promet que tant qu’il sera à la tête du pays, il ne compte pas transiger sur ce point.